Рейтинг букмекерів

Пропонуємо вашій увазі котирування букмекерів.

Парі Сен-Жермен впевнено переміг у фіналі Ліги чемпіонів, і в контексті боротьби за Золотий м'яч це додатковий серйозний аргумент на користь Усмана Дембеле — лідера парижан, який в цьому сезоні досягнув свого піка. Букмекери оцінюють шанси француза коефіцієнтом 1.36-1.54. Його головним конкурентом є 17-річний Ламін Ямал, який вилетів з Лігу чемпіонів на стадії 1/2 фіналу. ого потенційний успіх оцінюється показником 3.5-4.53.

Замикає трійку Мохамед Салах з коефіцієнтом 7-12.8. Втім, в єгиптянина не буде можливості підвищити свої шанси на перемогу завдяки вдалому виступу на Клубному чемпіонаті світу або у фінальній частині Ліги націй. Далі йдуть Рафінья та Хвіча Кварацхелія. Перемога бразильця оцінюється котируванням 10.0-14.7, а грузина - 13.0-19.6.

Пишіть свої думки в коментарях щодо того, хто виграє Золотий м'яч.