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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/8 фіналу плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025 у США Інтер протистоятиме Флуміненсе.

Матч відбудеться в понеділок, 30 червня, на Бенк оф Амеріка Стедіум у Шарлотті. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Крістіана Ківу. Так, на перемогу Інтера в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.74, тоді як потенційний успіх Флуміненсе оцінюється показником 5.10. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.70.

Вихід італійців до наступного раунду турніру оцінюється в 1.36, а бразильців — в 3.25.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 1.84.

Коефіцієнтом 2.30 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Лаутаро Мартінеса.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Інтера й тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 1.96.

Слідкуйте за поєдинком Інтер — Флуміненсе на Football.ua.