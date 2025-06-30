Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/8 фіналу плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025 у США Манчестер Сіті протистоятиме Аль-Хілялю.

Матч відбудеться у вівторок, 1 липня, на Кемпінг Ворлд Стедіум в Орландо. Початок — о 04:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.34, тоді як потенційний успіх Аль-Хіляля оцінюється показником 8.30. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.80.

Вихід англійців до наступного раунду турніру оцінюється в 1.13, а саудівців — в 6.20.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Манчестер Сіті в два гола", представлений показником 4.05.

Коефіцієнтом 3.00 оцінена ймовірність дубля у виконанні Ерлінга Голанда.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перемога Манчестер Сіті й тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 1.87.