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Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/8 фіналу плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025 у США мадридський Реал протистоятиме Ювентусу.

Матч відбудеться у вівторок, 1 липня, на Хард Рок Стедіум в Маямі. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Хабі Алонсо. Так, на перемогу Реала в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.87, тоді як потенційний успіх Ювентусу оцінюється показником 4.80. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.80.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Реал пройде далі", представлений показником 1.42.

Коефіцієнтом 3.00 оцінена ймовірність "перемоги Реала у два м'ячі".

Також пропонуємо розглянути варіант, що у матчі буде забито більше двох м'ячів. На це пропонується коефіцієнт – 1,71.