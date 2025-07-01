Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Гравці Реала, Getty Images
01 липня 2025, 12:50
У рамках 1/8 фіналу плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025 у США мадридський Реал протистоятиме Ювентусу.
Матч відбудеться у вівторок, 1 липня, на Хард Рок Стедіум в Маямі. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Хабі Алонсо. Так, на перемогу Реала в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.87, тоді як потенційний успіх Ювентусу оцінюється показником 4.80. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.80.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Реал пройде далі", представлений показником 1.42.
Коефіцієнтом 3.00 оцінена ймовірність "перемоги Реала у два м'ячі".
Також пропонуємо розглянути варіант, що у матчі буде забито більше двох м'ячів. На це пропонується коефіцієнт – 1,71.