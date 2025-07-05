Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
ПСЖ — Баварія, Getty Images
05 липня 2025, 00:39
У рамках 1/4 фіналу плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025 у США ПСЖ протистоятиме Баварії.
Матч відбудеться в суботу, 5 липня, на Мерседес-Бенц Стедіум в Атланті. Початок — о 19:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.30, тоді як потенційний успіх Баварії оцінюється показником 3.25. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.80.
Вихід французів до наступного раунду турніру оцінюється в 1.70, а німців — в 2.28.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 1.99.
Коефіцієнтом 2.00 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Гаррі Кейна, тоді як потенційний гол Усмана Дембеле — 2.10.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.07.
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