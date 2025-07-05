Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/4 фіналу плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025 у США ПСЖ протистоятиме Баварії.

Матч відбудеться в суботу, 5 липня, на Мерседес-Бенц Стедіум в Атланті. Початок — о 19:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.30, тоді як потенційний успіх Баварії оцінюється показником 3.25. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.80.

Вихід французів до наступного раунду турніру оцінюється в 1.70, а німців — в 2.28.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 1.99.

Коефіцієнтом 2.00 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Гаррі Кейна, тоді як потенційний гол Усмана Дембеле — 2.10.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.07.

Слідкуйте за поєдинком ПСЖ — Баварія на Football.ua.