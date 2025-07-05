Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/4 фіналу плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025 у США мадридський Реал протистоятиме дортмундській Боруссії.

Матч відбудеться в суботу, 5 липня, на МетЛайф Стедіум у Нью-Йорку. Початок — о 23:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Хабі Алонсо. Так, на перемогу Реала в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.65, тоді як потенційний успіх Боруссії оцінюється показником 5.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.25.

Вихід іспанців до наступного раунду турніру оцінюється в 1.33, а німців — в 3.55.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Реала та обидві команди заб'ють", представлений показником 2.99.

Коефіцієнтом 2.60 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Джуда Беллінгема.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Реал не програє й тотал більше 2,5". На нього можна поставити з показником 1.85.

Слідкуйте за поєдинком Реал Мадрид — Боруссія Дортмунд на Football.ua.