Рейтинг букмекерів

Пропонуємо вашій увазі котирування букмекерів на індивідуальні досягнення гравців.

В рамках півфінального протистояння Клубного чемпіонату світу Парі Сен-Жермен зіграє проти Реала. Дехто вважає цей матч прихованим фіналом, а його долю може вирішити індивідуальна майстерність окремих виконавців.

Букмекери порівняли шанси Усмана Дембеле та Кіліана Мбаппе зробити свій внесок у вигляді забитих м'ячів. На те, що форвард Реала заб'є більше свого земляка пропонується коефіцієнт 3.5. На перемогу Дембеле — 3.75, а на паритет — 1.85.

Ще одна не менш цікава дуель: Дезіре Дуе проти Арди Гюлера. В новій формації Хабі Алонсо представник Туреччини грає доволі глибоко, тоді як Дуе дуже часто загрожує чужим воротам. При цьому букмекери вважають, що шанси забити в них однакові та оцінюють цю подію показником 5.0. На паритет в голах цих виконавців можна поставити з коефіцієнтом 1.45.

Також експерти оцінили протистояння Усман Дембеле — Вінісіус Жуніор. На перемогу бразильця пропонується коефіцієнт 4.0. На успіх француза — 3.6, а на нічию — 1.75.

Початок матчу ПСЖ — Реал заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.