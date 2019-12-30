Турция

Хавбек планирует присоединиться к стамбульскому клубу.

Полузащитник Башакшехира Арда Туран хотел бы завершить карьеру в Галатасарае, сообщает издание AS.

Турецкий хавбек недоволен своим положением в Башакшехире и хочет вернуться в родной клуб. Контракт 32-летнего игрока с Барселоной истекает в июне, и Галатасарай может попытаться подписать его уже в январе.

Арда Туран присоединился к Башакшехиру в январе 2018-го на правах аренды. В текущем сезоне полузащитник провел 12 поединков в футболке "оранжево-синих", не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Арда Туран был приговорен к трем годам заключения условно.

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