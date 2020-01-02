Турция

Экс-полузащитник Шахтера может продолжить карьеру в Турции.

Галатасарай может подписать Алекса Тейшейру на место бывшего полузащитника Динамо Юнеса Бельханда, сообщает Fanatik.

Турецкий клуб собирается получить порядка 10 миллионов евро с продажи марокканца, которые будут задействованы при покупке Тейшейры.

Бельханда в этом сезоне провел 19 матчей, в которых отметился пятью голами и одним ассистом. Тейшейра, в свою очередь, отыграл 31 поединок, забив 18 голов и сделав 11 результативных передач.

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