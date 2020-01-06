Турция

Денис перешел в турецкий клуб на правах аренды.

Турецкий Ризеспор выполнил желание своего главного тренера Исмаила Картала, арендовав у Динамо Дениса Гармаша, сообщает Fanatik.

Аренда 29-летнего полузащитника рассчитана до конца сезона. Соглашение Дениса с Динамо рассчитано до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Гармаш провел 13 матчей в Премьер-лиге и отличился одним ассистом.

В Ризеспоре уже выступает другой экс-игрок Динамо и сборной Украины Николай Морозюк. Он сначала присоединился к клубу на правах аренды, а затем Ризеспор выкупил его контракт.

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