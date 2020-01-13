Турция

Защитник леверкузенского Байера Александар Драгович заинтересовал Трабзонспор.

По информации турецкого издания Karadenizgazete, бывший футболист киевского Динамо Александар Драгович заинтересовал руководство Трабзонспора.

При этом сообщается, что турецкий клуб просто рассматривает кандидатуру игрока, но не начинал вести переговоры по возможному трансферу.

Сам игрок рассчитывает покинуть Байер из-за недостатка игровой практики. Переход может состояться на правах аренды.

Напомним, что после киевской части карьеры Драгович перебрался в Байер за 18 млн евро, а также выступал в аренде в Лестере.

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