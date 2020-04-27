Турция

Стороны имеют определенные устные договоренности.

Президент Анкарагюджю Фатих Мерт рассказал о том, что его клуб имеет устные договоренности относительно потенциального трансфера Жерсона Родригеса из Динамо Киев.

"Мы встречались с Динамо и общались по трансферу Родригеса. Между нами нет окончательной договоренности, но есть устное соглашение", — цитирует президента Fotomac.

Жерсон выступает за Анкарагюджю на правах аренды из киевского Динамо. В соглашении нет пункта о выкупе футболиста.

Ранее сообщалось, что киевляне готовы отпустить Родригеса за 5 млн евро.

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