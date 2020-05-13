Футболист отметил, что турки имеют больше финансовых возможностей.
Александр Гладкий, photo Adana Demirspor Kulübü
13 мая 2020, 08:35
Форвард Аданадемирспора Александр Гладкий сравнил чемпионаты Турции и Украины.
"Чемпионат Турции намного сильнее и интереснее чемпионата Украины. В Турции на каждый матч собирается полный стадион, также и в низшем дивизионе. Большинство команд имеют новые стадионы. На рядовой матч обычно приходит 10 тысяч болельщиков. В футбольном плане Турция сильнее Украины", — рассказал футболист в интервью телеканалу Футбол.
"Все из-за кризиса, который случился шесть лет назад. Много сильных футболистов переехало в Турцию. Только у Шахтера получилось сохранить всех лидеров, в отличие от остальных команд. У турков есть деньги, чтобы пригласить к себе звездного футболиста и платить ему хорошую зарплату".
За Аданадемирспор Гладкий выступает с января 2019-го, когда перебрался туда из Ризеспора. За это время футболист провел 25 матчей, отметившись 8 голами и 1 ассистом.
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