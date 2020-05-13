Турция

Футболист отметил, что турки имеют больше финансовых возможностей.

Форвард Аданадемирспора Александр Гладкий сравнил чемпионаты Турции и Украины.

"Чемпионат Турции намного сильнее и интереснее чемпионата Украины. В Турции на каждый матч собирается полный стадион, также и в низшем дивизионе. Большинство команд имеют новые стадионы. На рядовой матч обычно приходит 10 тысяч болельщиков. В футбольном плане Турция сильнее Украины", — рассказал футболист в интервью телеканалу Футбол.

"Все из-за кризиса, который случился шесть лет назад. Много сильных футболистов переехало в Турцию. Только у Шахтера получилось сохранить всех лидеров, в отличие от остальных команд. У турков есть деньги, чтобы пригласить к себе звездного футболиста и платить ему хорошую зарплату".

За Аданадемирспор Гладкий выступает с января 2019-го, когда перебрался туда из Ризеспора. За это время футболист провел 25 матчей, отметившись 8 голами и 1 ассистом.