Турция

"Канарейки" не хотят бесплатно терять немецкого полузащитника.

Фенербахче сообщил, что Макс Крузе необоснованно расторгнул контракт с клубом.

"Макс Крузе, один из игроков первой команды Фенербахче, сообщил, что он расторг контракт с клубом в одностороннем порядке", — гласит заявление "канареек".

"У нашего клуба не было долгов перед игроком перед началом пандемии. Во время карантина он не отвечал на сообщения по поводу условий оплаты, которые были в рамках циркуляров ФИФА и Федерации футбола Турции".

"В этом плане расторжение контракта является несправедливым и необоснованным. Клуб передаст дело на рассмотрение в спортивный суд в попытке защитить свои интересы".

Экс-игрок Вердера Крузе перебрался в Турцию прошлым летом. В нынешнем сезоне он забил семь голов и сделал семь ассистов в 20 матчах за Фенербахче во всех турнирах.