Турция

Клуб впервые в своей истории выиграл чемпионский титул.

Истанбул Башакшехир завоевал чемпионский титул в сезоне-2019/20. Для турецкой команды это дебютный трофей.

Истанбул в 33-м туре одолел Кайсериспор (1:0), а идущий вторым Трабзонспор уступил Коньяспору (3:4), в результате чего уже не сможет отыграть отрыв в семь пунктов.

В составе команды из Стамбула выступают такие футболисты, как Робиньо, Демба Ба, Гаэль Клиши, Мартин Шкртел и другие.

Отметим, что впервые за десять лет в Турции чемпионский титул выиграл не Галатасарай, Фенербхаче или Бешикташ.

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