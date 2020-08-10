Турция

Скандальный нападающий может продолжить карьеру в Турции.

Марио Балотелли вполне может продолжить карьеру в Бешикташе, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, агент Мино Райола ведет переговоры с клубом. Турецкая команда готова предложить 2,5 миллиона евро за сезон, а также бонусы.

Контракт Марио с Брешией рассчитан до лета 2022 года, однако, так как клуб вылетел из Серии А, соглашение может быть разорвано досрочно.

В сезоне-2019/20 Балотелли регулярно конфликтовал с руководством Брешии, поэтому, скорее всего, в клубе будут не против избавиться от 29-летнего футболиста.