Нигерийский нападающий может стать игроком "черных орлов".
Оларенважу Кайоде, Sporx
23 августа 2020, 13:16
Форвард Шахтера Оларенважу Кайоде входит в сферу интересов Бешикташа. "Черные орлы" cделают запрос о годичной аренде нигерийца, утверждает SporX.
Также в шорт-листе Бешикташа находятся ныне свободный агент Паписс Сиссе, покинувший Антальяспор, форвард Атлетико Никола Калинич и Фоде Койта из Касымпаши.
Оларенважу в сезоне-2020/21 забил 10 голов и сделал 7 ассистов в 29 матчах за Газиянтеспор в чемпионате и Кубке Турции.
Права на игрока по-прежнему принадлежат Шахтеру, который летом 2018 года купил его у Манчестер Сити за 3 млн евро. Контракт с дончанами рассчитан до лета 2023.