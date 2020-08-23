Турция

Нигерийский нападающий может стать игроком "черных орлов".

Форвард Шахтера Оларенважу Кайоде входит в сферу интересов Бешикташа. "Черные орлы" cделают запрос о годичной аренде нигерийца, утверждает SporX.

Также в шорт-листе Бешикташа находятся ныне свободный агент Паписс Сиссе, покинувший Антальяспор, форвард Атлетико Никола Калинич и Фоде Койта из Касымпаши.

Оларенважу в сезоне-2020/21 забил 10 голов и сделал 7 ассистов в 29 матчах за Газиянтеспор в чемпионате и Кубке Турции.

Права на игрока по-прежнему принадлежат Шахтеру, который летом 2018 года купил его у Манчестер Сити за 3 млн евро. Контракт с дончанами рассчитан до лета 2023.