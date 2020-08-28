Турция

Турецкий клуб усилился 33-летним форвардом.

Ризеспор усилился нападающим Лилля Лоиком Реми, который перешел в новую команду на правах свободного агента.

Как сообщает официальный сайт турецкого клуба, 33-летний француз подписал соглашение, рассчитанное на два сезона. Также в контракте прописали пункт о возможном продлении сотрудничества еще на один год.

В сезоне-2019/20 Лоик Реми провел на клубном уровне 30 поединков, в которых забил 14 голов.

Отметим, что в прошлой кампании за Ризеспор выступал на правах аренды украинский форвард Андрей Борячук, права на которого принадлежат Шахтеру. О продлении соглашения официальной информации пока не было.