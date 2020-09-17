Турция

Конголезский нападающий будет выступать за команду на правах аренды.

Трабзонспор арендовал у Сток Сити нападающего Беника Афобе, сообщил турецкий клуб в Твиттере. Договор рассчитан на один год.

Вторую часть прошлого сезона конголезец провел в аренде в Бристоль Сити, отметившись тремя голами в 12 играх Чемпионшипа.

Турецкий клуб в прошлом сезоне занял второе место в Суперлиге страны, однако в нынешней кампании не участвует в еврокубках из-за дисквалификации от УЕФА. Она обусловлена нарушением финансового фейр-плей.

В Трабзонспоре Афобе призван заменить норвежского нападающего Александра Серлота. Тот не прибыл в клуб вовремя и находится на грани трансфера в РБ Лейпциг.