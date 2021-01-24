Переход немецкого хавбека состоялся на правах свободного агента.
Месут Озил, fenerbahce.org
24 января 2021, 16:30
Фенербахче на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Месута Озила из лондонского Арсенала на правах свободного агента.
32-летний звездный немец подписал с турецким клубом полноценный контракт, который будет рассчитан на следующие 3,5 года.
Финансовые детали сделки не уточняются. Отметим, что Арсеналу пришлось досрочно расторгнуть соглашение с Месутом, которое завершалось летом 2021 года, чтобы этот трансфер в итоге состоялся.
В текущем сезоне Озил не провел за первую команду "канониров" ни одного поединка, оставшись вне списка заявленных футболистов как на Премьер-лигу, так и на Лигу Европы.
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