Турция

Переход немецкого хавбека состоялся на правах свободного агента.

Фенербахче на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Месута Озила из лондонского Арсенала на правах свободного агента.

32-летний звездный немец подписал с турецким клубом полноценный контракт, который будет рассчитан на следующие 3,5 года.

Финансовые детали сделки не уточняются. Отметим, что Арсеналу пришлось досрочно расторгнуть соглашение с Месутом, которое завершалось летом 2021 года, чтобы этот трансфер в итоге состоялся.

В текущем сезоне Озил не провел за первую команду "канониров" ни одного поединка, оставшись вне списка заявленных футболистов как на Премьер-лигу, так и на Лигу Европы.

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