Клуб планирует подписать украинца.
Денис Гармаш / ФК Динамо Киев
27 января 2021, 14:57
Аутсайдер турецкой Суперлиги Анкарагюджю заинтересован в приглашении полузащитника киевского Динамо Дениса Гармаша.
По информации издания Nexus Sport, руководство Анкарагюджю уже ведет переговоры с "бело-синими" и 30-летним украинцем. Речь идет о полноценном трансфере.
Также отмечается, что боссы турецкого клуба надеются оформить переход Гармаша уже до конца этой недели.
Полузащитник имеет опыт выступлений в чемпионате Турции. В 2020 году он защищал цвета Ризеспора также на правах аренды.
Анкарагюджю на данный момент находится на 19-й строчке таблицы чемпионата с 18-ю очками в активе.
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