Турция

Клуб планирует подписать украинца.

Аутсайдер турецкой Суперлиги Анкарагюджю заинтересован в приглашении полузащитника киевского Динамо Дениса Гармаша.

По информации издания Nexus Sport, руководство Анкарагюджю уже ведет переговоры с "бело-синими" и 30-летним украинцем. Речь идет о полноценном трансфере.

Также отмечается, что боссы турецкого клуба надеются оформить переход Гармаша уже до конца этой недели.

Полузащитник имеет опыт выступлений в чемпионате Турции. В 2020 году он защищал цвета Ризеспора также на правах аренды.

Анкарагюджю на данный момент находится на 19-й строчке таблицы чемпионата с 18-ю очками в активе.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.