Турция

Рядовой матч турецкого чемпионата завершился большим скандалом.

Уже в первом туре нового сезона турецкой Суперлиги произошел скандальный эпизод с участием футболистов Галатасарая, которые принимали участие в гостевом поединке против Гиресунспора.

В начале второго тайма, когда игра уже была, по сути, сделана — "львы" за первую половину забили два мяча, не сумели забить пенальти, а соперники получили удаление в своем составе — произошел неоднозначный эпизод на половине поля гостей.

Центральный защитник Галатасарая Маркао имел какие-то претензии к полузащитнику своего же команды Актюркоглу, в результате чего набросился на товарища с кулаками.

Sebebi ne olursa olsun Marcao nun kadro dışı bırakılması lazım Kerem'in bu hali paramparça etti beni... #marcao #keremaktuerkoğlu pic.twitter.com/3ah4JCaeHf — Yiğit (@YSavlig) August 17, 2021

Поведение 25-летнего бразильца не осталось без внимания арбитра, который выписал ему красную карточку сразу после завершения конфликта.

Очевидно, что теперь команде Фатиха Терима определенное количество матчей придется провести без ключевого игрока в центре обороны, срок дисквалификации которого будет объявлен на ближайшем заседании дисциплинарного комитета турецкой Суперлиги.

Наставник "львов" в последствии прокомментировал данный инцидент следующим образом: "Я впервые в своей карьере вижу, чтобы кто-то поступал так со своим партнером по команде. Это неприемлемое поведение.

Как-то будем решать этот вопрос внутри клуба. Если будут какие-то санкции, то они будут непубличными. Маркао должен извиниться перед своим товарищем по команде, и после этого можно будет о чем-то говорить".

Несмотря на инцидент, на итоговый счет матча это никак не повлияло — 2:0, Галатасарай отпраздновал свою первую победу в новом сезоне национального первенства.