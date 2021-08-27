Футболист стал игроком аутсайдера чемпионата Турции.
Янник Боласи, ФК Ризеспор
27 августа 2021, 19:58
Вингер Янник Боласи, покинувший Эвертон по окончанию минувшего сезона, перешел в турецкий Ризеспор.
Контракт с футболистом подписан до окончания сезона 2022/23 с возможностью продления на сезон.
32-летний футболист прошлый сезон выступал за английский Мидлсбро из Чемпионшипа на правах аренды.
Также игрок сборной ДР Конго поиграл за Плимут, Бристоль, Кристал Пэлас, Астон Виллу, Андерлехт и Спортинг.