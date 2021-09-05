Турция

Турецкий клуб намерен завершить трансферное окно громким подписанием.

Несколькими днями ранее Football.ua сообщал о том, что португальский Порту проявляет активность относительно возможного возвращения колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса, однако трансферное окно в Португалии благополучно подошло к концу, в то время как "драконы" так и не сумели достичь какой-либо конкретики на переговорах с английским Эвертоном.

Однако, трансферный период подошел к концу далеко не во всех в странах. В частности, клубы из Турции все еще пользуются возможности усилить составы, а 12-я команда прошлого розыгрыша местной Суперлиги, Истанбул Башакшехир, попыталась наладить контакт с колумбийским футболистом.

Об этом сообщил авторитетный турецкий журналист Яджиз Сабункуглу со ссылкой на личные источники в клубе из своей страны.

Отметим, что 30-летний Хамес все еще находится на карантине после заболевания COVID-19, а его трансферную стоимость, при одном годе до завершения текущего соглашения с клубом, оценивают в 28 млн евро.

В новом сезоне Родригес еще не появлялся на футбольном поле.