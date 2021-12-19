Турция

Завершился поединок чемпионата Турции.

В рамках 17 тура турецкой Суперлиги Фенербахче в стамбульском дерби расписал мировую с Бешикташем (2:2).

Хозяева в первом тайме отметились двумя забитыми голами. На 14 минуте пенальти реализовал Озил, а на 30 отметился Бериша.

У Бешикташа в первом тайме гол на свой счет записал Жозеф, а вначале второго тайма тот же Жозеф оформил дубль.

Фенербахче - Бешикташ 2:2

Голы: Озил, 14, Бериша, 30 — Жозеф, 25, 59

Фенербахче: Озер – Сердар, Ким, Новак – Осаи-Семюэл, Креспу, Зайц (Яндаш, 65), Салай – Росси (Кахведжи, 65), Озил – Бериша (Дурсун, 71)

Бешикташ: Дестаноглу – Розье, Уйсал (Саатчи, 23), Вида, Йылмаз – Геззаль (Торе, 90+1), Боздоган (Озякуп, 46), Пянич, Жозеф, Ларин (Ялчин, 78) – Бачуай