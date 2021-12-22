Турция

Футболист будет искать себе новый клуб.

Турецкий Гезтепе на своем официальном сайте объявил о расставании с нигерийским форвардом Брауном Идейе.

Тренерский штаб клуба не рассчитывал на 33-летнего форварда и с ним после переговоров расторгли контракт.

Отметим, что Идейе известен украинским фанатам по выступлениям за киевское Динамо. Он защищал цвета клуба с 2011 по 2014 год (107 матчей, 45 голов, 12 ассистов).

В текущем сезоне на счету нигерийца пять матчей за Гезтепе, в которых он не отличался голевыми действиями.

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