Футболист будет искать себе новый клуб.
Фото ФК Гезтепе
22 декабря 2021, 17:26
Турецкий Гезтепе на своем официальном сайте объявил о расставании с нигерийским форвардом Брауном Идейе.
Тренерский штаб клуба не рассчитывал на 33-летнего форварда и с ним после переговоров расторгли контракт.
Отметим, что Идейе известен украинским фанатам по выступлениям за киевское Динамо. Он защищал цвета клуба с 2011 по 2014 год (107 матчей, 45 голов, 12 ассистов).
В текущем сезоне на счету нигерийца пять матчей за Гезтепе, в которых он не отличался голевыми действиями.
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