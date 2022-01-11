Турция

Футболисту на момент гибели было 27 лет.

Защитник Коньяспора и сборной Турции Ахмет Чалык скончался в результате травм, полученных в ДТП, информируют местные СМИ.

Дорожно-транспортное происшествие состоялось в Анкаре. Более детальных подробностей пока нет. Известно, что официальные лица Коньяспора и члены семьи выехали на место происшествия.

Güne üzücü bir haberle başlıyoruz maalesef. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Konyaspor'un başarılı savunma oyuncusu Ahmet Çalık Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin. #AhmetÇalık pic.twitter.com/yfuMCy6xrF — Ersin Şiyhan (@ersinsiyhan) January 11, 2022

Чалыку было 27 лет. За свою карьеру он успел поиграть за Генчлербирлиги, откуда в 2017 году перешел в Галатасарай.

За Коньяспор Чалык выступал с 2020 года. В текущем сезоне он сыграл в 18 матчах. Также не его счету 8 матчей и один гол за сборную Турции.