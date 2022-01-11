Футболисту на момент гибели было 27 лет.
Ахмед Чалык, Getty Images
11 января 2022, 10:15
Защитник Коньяспора и сборной Турции Ахмет Чалык скончался в результате травм, полученных в ДТП, информируют местные СМИ.
Дорожно-транспортное происшествие состоялось в Анкаре. Более детальных подробностей пока нет. Известно, что официальные лица Коньяспора и члены семьи выехали на место происшествия.
Чалыку было 27 лет. За свою карьеру он успел поиграть за Генчлербирлиги, откуда в 2017 году перешел в Галатасарай.
За Коньяспор Чалык выступал с 2020 года. В текущем сезоне он сыграл в 18 матчах. Также не его счету 8 матчей и один гол за сборную Турции.