Турция

Вратарь каталонского клуба еще ни разу не играл за основную команду.

Турецкий Галатасарай по традиции активизировался в работе на трансферном рынке под его закрытие, и уже в последний день зимней кампании переходов один из стамбульских грандов ожидает сразу два статусных подписания.

Согласно информации от итальянского журналиста Фабрицио Романо, "львы" договорились с каталонской Барселоной об аренде до конца сезона 22-летнего голкипера Игнасио Пеньи, которые еще ни разу в карьере не надевал свитер основной команды в официальных матчах.

Кроме того, турецкий клуб находится на продвинутой стадии переговоров относительно полузащитника итальянской Фиорентины Эрика Пулгара.

28-лентний игрок не получает достаточно игровой практики в текущем сезоне, сыграв всего в восьми матчах (441 минут), отличившись при этом одной голевой передачей.

Чилийского исполнителя также рассматривают в качестве потенциально возможного кандидата на переход на правах арендного соглашения.