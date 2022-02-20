"Орлы" переиграли соперника с минимальным счетом.
Домагой Вида, Getty Images
20 февраля 2022, 12:56
Бывший защитник киевского Динамо Домагой Вида принес Бешикташу победу в рамках 23 тура чемпионата Турции над Алтаем (1:0).
Центральный защитник на 65 минуте встречи открыл счет. Хорват выше всех выпрыгнул в штрафной площади и головой переправил мяч в ворота после подачи с углового.
Напомним, 32-летний Вида выступает в турецком клубе из Стамбула с сезона-2017/18. В текущем сезоне на его счету 25 матчей во всех турнирах и один забитый мяч.
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