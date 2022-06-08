Турция

Нападник Бернлі може продовжити кар'єру в іншому чемпіонаті.

Форвард Бернлі та збірної Нідердандів Ваут Вегхорст може змінити клубну прописку цього літа.

В послугах 29-річного виконавця зацікавлені Фенербахче та Бешикташ, повідомляє Fotomac.

Обидва клуби вже розпочали переговори із "бордовими" щодо трансферу футболіста, але реакція самого Вегхорста наразі невідома.

Відзначимо, що нідерландець приєднався до Бернлі лише взимку, перейшовши із Вольфсбурга. За півроку в АПЛ Вегхорст зіграв 20 матчів у чемпіонаті Англії, забивши два голи та віддавши три результативні передачі.

У складі Вольфсбурга в першій частині сезону форвард зіграв 18 матчів в рамках Бундесліги, забивши шість м'ячів та відмітившись однією результативною передачею.

Раніше Фенербахче призначив нового головного тренера команди.