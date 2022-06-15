Турция

Захисник Вулвергемпона продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

Бешикташ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання крайнього захисника Ромена Саїсса, права якого раніше належали Вулвергемптону.

Контракт 32-річного марокканця з "вовками" підійшов до свого завершення, і він вирішив його не продовжувати.

Наступним клубом Саісса стане Бешикташ, де він пройшов медогляд уранці, 15 червня.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, марокканський латераль підпише з новим клубом контракт до літа 2024 року.

Transfer görüşmelerine başlandığını KAP’a bildirdiğimiz profesyonel futbolcu Romain Saiss, @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.



🔗 https://t.co/rhDTOTzrof pic.twitter.com/ogemKDFLW3 — Beşiktaş JK (@Besiktas) June 15, 2022

У сезоні-2021/22 Ромен Саїс провів за Вулвергемптон 32 матчі, в яких забив 3 голи.