Бешикташ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання крайнього захисника Ромена Саїсса, права якого раніше належали Вулвергемптону.

Контракт 32-річного марокканця з "вовками" підійшов до свого завершення, і він вирішив його не продовжувати.

Наступним клубом Саісса стане Бешикташ, де він пройшов медогляд уранці, 15 червня.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, марокканський латераль підпише з новим клубом контракт до літа 2024 року.

У сезоні-2021/22 Ромен Саїс провів за Вулвергемптон 32 матчі, в яких забив 3 голи.