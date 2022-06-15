Захисник Вулвергемпона продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини.
Ромен Саїсс, bjk.com.tr
15 червня 2022, 18:29
Бешикташ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання крайнього захисника Ромена Саїсса, права якого раніше належали Вулвергемптону.
Контракт 32-річного марокканця з "вовками" підійшов до свого завершення, і він вирішив його не продовжувати.
Наступним клубом Саісса стане Бешикташ, де він пройшов медогляд уранці, 15 червня.
Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, марокканський латераль підпише з новим клубом контракт до літа 2024 року.
У сезоні-2021/22 Ромен Саїс провів за Вулвергемптон 32 матчі, в яких забив 3 голи.