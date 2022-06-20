Турция

Футболіст провів останній сезон у оренді.

Бразильський захисник Леонардо Дуарте перейшов до італійського Мілану ще в 2019 році, проте за півтора сезонів виступів у складі "россонері" так і не зміг наблизитися до статусу гравця основного складу.

Після цього, на початку 2021 року, стався перехід 25-річного виконавця до складу турецького Істанбул Башакшехір на правах довготривалої орендної угоди, під час якої футболіст зіграв у шість разів більше матчів (54), аніж до цього в Італії (6).

На тлі цього факту геть не дивно, що один із великих турецьких клубів наразі намагається укласти з Дуарте угоду щодо потенційного угоду, проте змушений стикнутися з фінансовими вимогами іншої сторони перемовин.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, у чинному контракті Лео присутня опція викупу за 5,5 млн євро, проте Істанбул хоче зменшити цей показник до рівня 2,5 млн євро.

Мілан наразі взяв павзу в перемовинах задля обмірковування цих суттєвих фінансових поступок, оскільки не бачить бразильця в складі своєї команди на наступний сезон.