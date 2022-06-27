Турция

Чілієць з великою долею ймовірності залишить Інтер влітку.

Півзахисник міланського Інтера Артуро Відаль, вірогідно, залишить клуб в літнє трансферне вікно.

Агенти разом з 35-річним чілійцем знаходяться у пошуках варіантів подальшого продовження кар'єри.

Як стало відомо Football Italia, Відаль має пропозиції від турецького Галатасараю та Інтера з Майямі.

Галатасарай — найбільш цікавий варіант для хавбека, адже там йому пропонують таку ж зарплату, як і в Італії.

Нагадаємо, що контракт Відаля з Інтером розрахований до літа 2023 року, а його оціночна вартість — два мільйони євро.