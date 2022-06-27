Чілієць з великою долею ймовірності залишить Інтер влітку.
Артуро Відаль. Getty Images
27 червня 2022, 15:22
Півзахисник міланського Інтера Артуро Відаль, вірогідно, залишить клуб в літнє трансферне вікно.
Агенти разом з 35-річним чілійцем знаходяться у пошуках варіантів подальшого продовження кар'єри.
Як стало відомо Football Italia, Відаль має пропозиції від турецького Галатасараю та Інтера з Майямі.
Галатасарай — найбільш цікавий варіант для хавбека, адже там йому пропонують таку ж зарплату, як і в Італії.
Нагадаємо, що контракт Відаля з Інтером розрахований до літа 2023 року, а його оціночна вартість — два мільйони євро.