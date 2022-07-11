Турция

Німецький півзахисник більше не виступатиме за турецьку команду.

Месут Озіл залишив Фенербхаче, повідомляє NTV Sport.

За інформацією джерела, сторони домовилися про розірвання контракту за згодою сторін.

33-річного гравця було виключено зі складу команди через конфлікт із виконувачем обов'язків головного тренера команди Ісмаїлом Карталом. Останню гру за турецький клуб він провів 20 березня.

Новий головний тренер Фенербахч Жорже Жезуш також не став повертати футболіста до складу.

За весь час Озіл провів 32 матчі у чемпіонаті за Фенербахче та відзначився 11 результативними діями.