Турция

Бельгійський футболіст може продовжити кар'єру у чемпіонаті Туреччини.

Трабзонспор зацікавлений у послугах Джейсона Денайєра, повідомляє журналіст Екрем Конур.

Його інформацією турецький клуб хоче підписати 27-річного футболіста на правах вільного агента. 1 липня закінчився його контракт із Ліоном.

Наразі жодної конкретики немає, а також не повідомляється про предметний інтерес до Денайєра з боку інших команд.

Минулого сезону Денайєр провів 20 матчів у всіх турнірах за Ліон: на його рахунку 3 голи та 1 результативна передача.