Турция

Гравець мав достатньо ігрової практики в минулому сезоні.

Вихованець французького Монако, центральний захисник Марсель Тіссеран свого часу був достатньо багатообіцяючим юним виконавцем, проте зрештою так і не зміг зробити впевнених кроків у своїй кар’єрі, тому після виступів у Лансі, Тулузі, Інгольштадті та Вольфсбурзі, знайшов своє місце в турецькому Фенербахче.

Проте, чи зможе майбутній суперник київського Динамо за кваліфікацією Ліги чемпіонів УЄФА втримати свого 29-річного футболіста під час поточного трансферного вікна — ще те питання.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, фріульский Удінезе цими днями завзято веде перемовини зі стамбульським колективом щодо придбання представника Демократичної Республіки Конго.

Турецькому клубові було запропоновано 3 млн євро, після чого він відправився роздумувати над пропозицією.

У минулому сезоні Тіссеран зіграв у 27 матчах.