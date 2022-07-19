Турция

Турецький клуб претендував на Ідрісса Гуйє.

Галатасарай вирішив не купувати Ідрісса Гуйє, повідомляє журналіст Адрієн Греньє.

За його інформацією, турецький клуб ухвалив таке рішення після того, як дізнався про вимоги щодо заробітної плати від сенегальця.

Крім того, Гуйє не горить бажанням залишати ПСЖ, а хоче залишитись у нинішній команді.

Контракт Гуйє із французькою командою розрахований ще на один сезон.

У сезоні-2021/22 Гуйє провів 33 матчі у всіх турнірах: на його рахунку чотири голи та одна результативна передача.