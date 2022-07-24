Турция

Черговий легіонер залишив Україну.

Багатообіцяючий склад виконавців ще на початку року вдалось зібрати харківському Металісту, однак через початок чергового витку агресії проти України команда поступово почала втрачати власних іноземних виконавців.

Черговим футболістом, який залишив розташування "жовто-синіх", став англійський нападник Кадім Гарріс.

29-річний гравець перейшов до складу харків’ян на правах вільного агента на початку сезону-2021/22 та відіграв 13 матчів (чотири голи + один гольовий пас).

Після початку широкомасштабних бойових дій на теренах нашої країни досвідчений футболіст подався до турецької Тузлиспор, за яку в другому дивізіоні відіграв усього шість матчів, проте встиг забити три голи та віддати ще один гольовий пас, завдяки чому його помітив більш потужний Самсунспор.

Зрештою, "червона блискавка" досягла угоди з Гаррісом щодо дворічного контракту.