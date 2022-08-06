Турция

Турецький клуб погодив із бельгійським форвардом усі умови контракту.

Нападник Дріс Мертенс, який залишив Наполі на правах вільного агента цього літа, остаточно визначився зі своїм новим клубом.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 35-річний бельгієць стане гравцем Галатасарая, з яким підпише контракт до літа 2023 з можливістю продовження ще на один сезон.

За інформацією джерела, зарплата Мертенса в турецькому клубі становитиме 4 мільйони євро на рік.

Минулого сезону Дріс Мертенс провів за Наполі 37 матчів, у яких забив 13 голів і віддав 2 асисти.