Турецький клуб погодив із бельгійським форвардом усі умови контракту.
Дріс Мертенс, getty images
06 серпня 2022, 14:59
Нападник Дріс Мертенс, який залишив Наполі на правах вільного агента цього літа, остаточно визначився зі своїм новим клубом.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 35-річний бельгієць стане гравцем Галатасарая, з яким підпише контракт до літа 2023 з можливістю продовження ще на один сезон.
За інформацією джерела, зарплата Мертенса в турецькому клубі становитиме 4 мільйони євро на рік.
Минулого сезону Дріс Мертенс провів за Наполі 37 матчів, у яких забив 13 голів і віддав 2 асисти.