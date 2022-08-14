Турция

Іспанець може поповнити склад чинного чемпіона країни.

Захисник Бетіса Марк Бартра вирішив залишити команду. Про це розповів головний тренер "бетікос" Мануель Пеллегріні.

"Ми розмовляли із Бартрою. В нас буди дискусії. Марк прийняв рішення, що має залишити Бетіс", — цитує тренера Фабріціо Романо.

Відомо, що основним претендентом на 31-річного захисника є чинний чемпіон турецької Суперліги Трабзонспор.

Команда готується у сезоні-2022/23 до Ліги чемпіонів, тому бажає підсилити склад досвідченими гравцями. Офіційне оголошення буде незабаром.

Нагадаємо, що Бартра є вихованцем Барселони. Також він грав у складі дортмундської Боруссії, а з 2018 виступає за Бетіс.