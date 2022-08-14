Іспанець може поповнити склад чинного чемпіона країни.
Марк Бартра, Getty Images
14 серпня 2022, 17:20
Захисник Бетіса Марк Бартра вирішив залишити команду. Про це розповів головний тренер "бетікос" Мануель Пеллегріні.
"Ми розмовляли із Бартрою. В нас буди дискусії. Марк прийняв рішення, що має залишити Бетіс", — цитує тренера Фабріціо Романо.
Відомо, що основним претендентом на 31-річного захисника є чинний чемпіон турецької Суперліги Трабзонспор.
Команда готується у сезоні-2022/23 до Ліги чемпіонів, тому бажає підсилити склад досвідченими гравцями. Офіційне оголошення буде незабаром.
Нагадаємо, що Бартра є вихованцем Барселони. Також він грав у складі дортмундської Боруссії, а з 2018 виступає за Бетіс.