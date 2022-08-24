Англійський хавбек може продовжити кар'єру у Суперлізі Туреччини.
Деле Аллі, getty images
24 серпня 2022, 19:22
Атакуючий півзахисник Евертона Деле Аллі цього літа може перебратися до чемпіонату Туреччини.
Як повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн, сьогодні, 24 серпня, сьогодні вирушить до Стамбула для проходження медичного обстеження в Бешикташі.
Якщо все пройде успішно, то Деле Аллі продовжить кар'єру у Бешикташі.
Минулого сезону англієць провів на клубному рівні 29 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист.