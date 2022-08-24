Турция

Англійський хавбек може продовжити кар'єру у Суперлізі Туреччини.

Атакуючий півзахисник Евертона Деле Аллі цього літа може перебратися до чемпіонату Туреччини.

Як повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн, сьогодні, 24 серпня, сьогодні вирушить до Стамбула для проходження медичного обстеження в Бешикташі.

Якщо все пройде успішно, то Деле Аллі продовжить кар'єру у Бешикташі.

Минулого сезону англієць провів на клубному рівні 29 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист.