Атакуючий півзахисник Евертона Деле Аллі цього літа може перебратися до чемпіонату Туреччини.

Як повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн, сьогодні, 24 серпня, сьогодні вирушить до Стамбула для проходження медичного обстеження в Бешикташі.

Якщо все пройде успішно, то Деле Аллі продовжить кар'єру у Бешикташі.

Минулого сезону англієць провів на клубному рівні 29 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист.