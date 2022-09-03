Турция

Чемпіони країни домовились із Ліллем.

Трансферне вікно в більшості країн Європи було офіційно зачинено вже кілька днів тому, проте в клубів із Туреччини все ще є нагода підписувати нових виконавців.

Саме тому чинний чемпіон країни, Трабзонспор, звернувся до французького Лілля з проханням відпустити одного з провідних виконавців "догів" зразка попереднього чемпіонського сезону — Юссуфа Язиджи до себе на правах оренди.

Португальський керманич Паулу Фонсека, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, виявився не проти такого сценарію розвитку подій, і зрештою портал Transfermarkt підтверджує, що всіх необхідних домовленостей про перехід 25-річного виконавця вже було досягнуто.

У новому сезоні Язиджи встиг відіграти чотири матчі за Лілль, відзначившись голом та результативною передачею.