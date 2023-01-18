Турция

Українець може продовжити кар'єру у Туреччині.

Роман Яремчук зацікавив Фенербахче, передає Fotomac.

За інформацією джерела, у послугах 27-річного футболіста зацікавлений особисто Жорже Жезуш, під керівництвом якого українець грав у Бенфіці.

Фенербахче потрібен нападник через травму Жоау Педру, оскільки в команді залишився лише Енер Валенсія.

Повідомляється, що клуби вже контактували один з одним. Зазначається, що Яремчук готовий залишити Брюгге, щоб отримувати більше ігрової практики.

У 19 матчах за Брюгге Яремчук забив 2 голи і зробив 3 результативні передачі.