Турция

Взимку бельгійська зірка відмовилася продовжити кар'єру в турецькій Суперліги.

Зірковий вінгер мадридського Реалу та національної збірної Бельгії Еден Азар у зимове трансферне вікно міг змінити клубну прописку.

За словами журналіста Еркема Конура, 32-річний бельгієць міг продовжити свою кар'єру в турецькій Суперлізі, але сам футболіст відмовився від цієї процозиції

Який саме клуб робив пропозицію Азару — не уточнюється.

У поточному сезоні Еден провів сім матчів за Реал в усіх турнірах (296 хвилин), в яких він забив один гол і зробив один асист.