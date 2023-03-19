Турция

Футболіст повернеться на батьківщину.

Англійський атакувальний півзахисник Деле Аллі на початку поточного сезону вирішив не брати участь у допомозі в боротьбі за виживання Евертону, зробивши вибір на користь оренди в турецькому Бешикташі.

Однак не минуло й пів сезону, як 26-річний виконавець побив горщики з керівництвом "орлів".

Підсумком цього стало виключення гравця зі заявки в останніх трьох матчах команди в турецькій Суперлізі, проти Анкарагюджю, Башакшехира та Істанбулспор, у яких Бешикташ здобув перемогу, хоча до цього з Аллі в складі не перемагав три зустрічі поспіль у чемпіонаті.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, ситуація довкола футболіста склалась таким чином, що "орли" відмовились від можливості його повноцінного трансферу, тож після завершення сезону Деле повернеться назад до Евертона.

За поточний футбольний рік півзахисник зіграв 17 матчів, забивши три м’ячі.