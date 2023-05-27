Турция

Форвард готовий кинути собі новий виклик у кар’єрі.

Вихованець англійського Ліверпуля Раян Кент не зміг знайти себе в складі рідної команди, тож після кількох років оренд у Ковентрі, Барнслі, німецькому Фрайбурзі, Брістоль Сіті опинився в шотландському Рейнджерс.

Із одним із найбільш відомих клубів цієї країни 26-річний нападник дійшов аж до фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2021/22, у якому поступився франкфуртському Айнтрахту.

Проте в підсумку його чотирирічний контракт із "рейнджерами" добіг до завершення, тож із початку літа цього року англієць буде вільним агентом.

Турецький Фенербахче раніше за інших розпочав із Кентом переговори, тож пропозиція стамбульського колективу в підсумку виявилась найбільш привабливою.

Як повідомляє італійська преса, сторонам залишилось тільки узгодити дрібниці перед підписанням контракту.

У поточному сезоні фланговий гравець провів 44 матчі, забивши три голи та віддавши десять гольових передач.