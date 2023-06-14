Турция

Дійсно невеликі гроші за талановитого виконавця.

Турецька Суперліга останніми роками дедалі частіше стає не тільки тим місцем, куди приїжджають завершувати свою професійну кар’єру імениті виконавці, а й справжньою кузнею молодих талантів.

До переліку останніх, без жодних сумнівів, належить вихованець академії Фенербахче Арда Гюлер.

18-річний турецький атакувальний півзахисник виступає на "дорослому" рівні лише два роки, проте вже встиг стати провідним виконавцем стамбульського колективу.

Однак свого часу "канарки" були доволі необачні, прописавши в контракті зі своїм виконавцем скромну клаусулу в розмірі 17,5 млн євро.

Це зробило Арду одним із головних молодих гравців у полі зору провідних європейських клубів, до переліку яких належать французький Парі Сен-Жермен, дортмундська Боруссія, лісабонська Бенфіка й італійські Наполі та Мілан.

У цьому сезоні Гюлер зіграв 35 матчів, забивши шість голів та віддавши сім гольових передач.