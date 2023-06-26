Турция

Захисник може завершити чотирирічний період перебування в клубі.

Бразильський центральний захисник Родріго Бекао свого часу вдало виправив початково безглузде рішення переїхати з батьківщини до країни-терориста, і вже за рік грав у складі італійського Удінезе.

Від того моменту минуло вже чотири роки й 27-річний футболіст став важливою частиною колективу "зебренят", проте його угода зрештою поступово добігає до завершення без особливих перспектив отримати продовження.

Без очікувань упродовж наступного футбольного року, турецький Фенербахче вже цього літа прагне отримати до свого складу Бекао, тоді як нещодавно закрив трансфер Едіна Джеко з міланського Інтера.

Як повідомляє італійська преса, "канарки" вже мають домовленість із Удінезе щодо переходу бразильця, а вже цього тижня в них запланований вирішальний раунд перемовин.

У цьому сезоні Родріго відіграв 28 матчів, забивши два голи та віддавши один гольовий пас.