Турция

30-річний футболіст продовжить кар'єру у Туреччині.

Мауро Ікарді повертається до Галатасараю на постійній основі, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, за аргентинця ПСЖ отримає близько десяти мільйонів євро. У 2020 році французький клуб заплатив за нього 50 мільйонів євро та ще 8 млн у вигляді бонусів міланському Інтеру.

Контракт аргентинця розрахований до 2026 року. Усі сторони вже підписали документи.

Минулого сезону Ікарді виступав за Галатасарай на правах оренди та забив 23 голи у 26 матчах за клуб.