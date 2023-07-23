30-річний футболіст продовжить кар'єру у Туреччині.
МАУРО ІКАРДІ, GETTY IMAGES
23 липня 2023, 23:50
Мауро Ікарді повертається до Галатасараю на постійній основі, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, за аргентинця ПСЖ отримає близько десяти мільйонів євро. У 2020 році французький клуб заплатив за нього 50 мільйонів євро та ще 8 млн у вигляді бонусів міланському Інтеру.
Контракт аргентинця розрахований до 2026 року. Усі сторони вже підписали документи.
Минулого сезону Ікарді виступав за Галатасарай на правах оренди та забив 23 голи у 26 матчах за клуб.