Турция

Аргентинський форвард продовжить кар'єру у ПСЖ.

Нападник Парі Сен-Жермен Мауро Ікарді цього літа стане повноцінним гравцем Галатасарая, за який він виступав на правах оренди у минулому сезоні.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 30-річний аргентинець незабаром буде у Стамбулі для офіційної презентації себе у якості гравця Галатасарая.

Відзначається, що турецький гранд погодився заплатити за Ікарді 10 мільйонів євро.

У минулому сезоні Мауро Ікарді провів за Галатасарай 26 поєдинків, у яких він забив 23 голи та віддав 8 результативних передач.