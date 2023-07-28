Аргентинський форвард продовжить кар'єру у ПСЖ.
Мауро Ікарді, getty images
28 липня 2023, 09:30
Нападник Парі Сен-Жермен Мауро Ікарді цього літа стане повноцінним гравцем Галатасарая, за який він виступав на правах оренди у минулому сезоні.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 30-річний аргентинець незабаром буде у Стамбулі для офіційної презентації себе у якості гравця Галатасарая.
Відзначається, що турецький гранд погодився заплатити за Ікарді 10 мільйонів євро.
У минулому сезоні Мауро Ікарді провів за Галатасарай 26 поєдинків, у яких він забив 23 голи та віддав 8 результативних передач.